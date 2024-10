Financement des GIs : Trump continue à menacer de renégocier l’accord avec Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, Donald Trump continue à menacer l’accord, déjà scellé, sur le financement des militaires américains en Corée du Sud.Invité hier à un forum de discussions de la chaîne conservatrice Fox News, le candidat pour un second mandat à la Maison blanche a répété que le pays du Matin clair ne prenait pas en charge les frais nécessaires pour le stationnement de « 42 000 soldats américains » sur son sol. De fait, Séoul continue à payer sa contribution et quelque 285 000 GIs, et non pas 42 000, y sont présents.Le milliardaire a alors dit qu'il « fallait commencer ». Il a ainsi affiché sa volonté de renégocier le traité en cas de réélection. La veille, le prédécesseur républicain de Joe Biden avait tenu des propos pareils lors d’un entretien avec l'Economic Club de Chicago.Vous vous souvenez peut-être que les deux alliés sont parvenus à s’entendre, début octobre, sur le montant que Séoul doit assumer entre 2026 et 2030.L’accord prévoit une revalorisation de 8,3 % en 2026 par rapport à l’année précédente, à 1,14 milliard de dollars, et l’indexation sur l’inflation annuelle pendant les quatre années suivantes.