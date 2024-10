BTS : J-Hope enfin libéré de son devoir militaire

Photo : YONHAP News

Le membre de BTS, J-Hope, a terminé son service militaire ce 17 octobre et a exprimé sa reconnaissance aux fans du groupe, les ARMY, pour leur soutien durant cette période. Il a également salué le dévouement des soldats coréens et encouragé les citoyens à montrer plus d'intérêt pour l'armée, ce qui donnerait plus de sens à leur engagement. Pendant l'événement marquant sa libération, il a également adressé des remerciements aux habitants de Wonju pour leur soutien aux soldats.Jin, l'aîné du groupe BTS, qui a lui-même terminé son service militaire en avril, a célébré la libération de J-Hope en lui offrant un bouquet de fleurs et a attiré l’attention en l’aidant à tenir le micro pendant l’interview. J-Hope a rejoint l'armée en avril 2023 et a servi comme instructeur dans la 36e division d'infanterie à Wonju. À la demande de l’agence de J-Hope, ses fans ont célébré sa libération avec des ballons et des banderoles sans se rendre sur place.Les fans internationaux ont également pris part aux célébrations, avec des publicités diffusées dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et l’Europe. Le fan club japonais a dévoilé un monument à Gwangju, la ville natale de J-Hope. Il est envisagé que J-Hope et Jin reprennent leurs activités ensemble avant la réunion complète de BTS, prévue après la fin des obligations militaires de tous les membres en juin prochain.