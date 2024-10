Escalade de tension : Séoul, Washington et Tokyo unanimes à accuser Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont tenu hier à Séoul une 14e réunion de leurs vice-ministres des Affaires étrangères.Dans une conférence de presse commune, accordée au terme de leurs discussions, Kim Hong-kyun, Kurt Campbell et Masataka Okano ont condamné, d’une seule voix, les actes de Pyongyang visant à faire monter la tension dans la péninsule.Dans sa prise de parole, le numéro deux de la diplomatie sud-coréenne a fustigé notamment les menaces nucléaires et balistiques, la coupure totale des routes reliant les deux Corées et l’affaire de survols de drones sud-coréens sur la capitale nord-coréenne. Le haut diplomate a en même temps condamné la coopération militaire illégale entre le Nord et la Russie.Même son de cloche du côté du sous-secrétaire d’Etat américain. Campbell s’est dit très surpris par les dernières bravades du pays communiste, et a salué la réponse de Séoul, en la qualifiant de pertinente, d’extrêmement prudente et équilibrée.A propos d’un nouveau sommet de leurs dirigeants, les trois hommes ont annoncé faire des efforts pour le tenir avant la fin de l’année.Dans le même temps, ils ont de nouveau exprimé leur préoccupation concernant l’information, selon laquelle le royaume ermite a envoyé des soldats à son allié russe. Et ce, pour l’aider à mener son invasion de l'Ukraine, en plus de lui livrer des armes.