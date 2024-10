Les femmes dans la vingtaine, ferventes supportrices de base-ball

Photo : YONHAP News

BC Card identifie trois tendances majeures dans l’affluence du baseball professionnel : « supporters en déplacement », « vingtenaires » et « femmes ».L'entreprise bancaire a annoncé aujourd'hui que l'analyse de données de consommation, basée sur les paiements effectués à proximité des stades pendant les saisons régulières de l’an dernier et de cette année, montre une augmentation de 13,8 % du nombre de spectateurs par rapport à la même période en 2023.Sur cette période, le chiffre d'affaires des commerces autour des stades a grimpé de 16,8 %. L'entreprise souligne l'impact significatif sur la vitalité des commerces locaux des « supporters en déplacement », des fans habitant la région métropolitaine mais assistant à des matchs dans d'autres villes. Leur nombre a augmenté de 44 %, tandis que leurs dépenses aux alentours des stades ont bondi de 57 %, bien au-delà de la croissance observée chez le public global (+23,9 points de pourcentage et +35,4 points respectivement).Parmi les stades accueillant le plus de supporters en déplacement, celui des Kia Tigers à Gwangju enregistre une hausse de 85,1 % du nombre de visiteurs, et celui des Samsung Lions à Daegu une augmentation de 51,2 par rapport à l'année précédente. Les dépenses autour de ces deux stades ont également explosé : +113,7 % à Gwangju et +52,2 à Daegu.Les supporters dans la vingtaine se distinguent particulièrement, avec une croissance de 76,2 % de leurs dépenses, la plus forte parmi toutes les tranches d’âge. Notamment, les jeunes femmes de 20 à 29 ans ont doublé leurs dépenses près des stades, avec une augmentation impressionnante de 124,7 % par rapport à l’année précédente.Enfin, les jours de match, les ventes autour des stades augmentent de 16,1 %, bien plus que les jours sans match (+1,4 %).