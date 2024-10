Volodymyr Zelensky : Pyongyang fournit bel et bien des soldats à Moscou

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien a annoncé hier avoir confirmé que la Corée du Nord fournissait à la Russie non seulement des armes, mais aussi des individus.Volodymyr Zelensky a fait cette annonce en s’adressant au Parlement de son pays. Il a alors affirmé que l’Etat communiste faisait déjà partie de la coalition des criminels de Poutine et qu’il participait de facto à la guerre aux côtés de son allié russe.La semaine dernière, un journal ukrainien avait rapporté qu’il y avait eu six officiers nord-coréens parmi une vingtaine de victimes tuées lors d’une attaque de missile de Kyiv, le 3 octobre, près de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine occupé par la Russie.Des informations circulaient aussi selon lesquelles l’armée russe est en train de former un « bataillon » de 3 000 personnes, composé de soldats nord-coréens, ou encore Pyongyang en avait déjà envoyé 10 000 en Russie.Egalement dans son discours au Parlement, le dirigeant ukrainien a dévoilé son plan de victoire pour mettre fin à la guerre l’année prochaine, au plus tard.