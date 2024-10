« Deutsch Motors » : Kim Keon-hee blanchie des soupçons de fraude boursière

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee a été blanchie des soupçons de manipulation boursière qui pesaient sur elle depuis plus de quatre ans et demi.Le Parquet a annoncé aujourd’hui avoir décidé de ne pas inculper l’épouse du président de la République. Il a conclu que le chef d’accusation porté contre elle, à savoir violation de la loi sur les marchés de capitaux, ne pouvait pas être retenu.Sachez que d’après l’acte d’accusation contre la première dame, celle-ci était suspectée d’être impliquée, entre 2009 et 2012, dans l’opération illégale visant à faire monter les cours des actions de « Deutsch Motors », un concessionnaire automobile de BMW en Corée du Sud.Pourtant, selon les enquêteurs anti-corruption du ministère public, la femme de Yoon Suk Yeol n’était pas au courant d’une telle fraude. Il n’y a pas non plus de preuve ou de signe qu’elle ait directement contacté les véritables responsables de cet abus.