Météo : un week-end en demi-teinte et un retour de la fraîcheur matinale

Photo : YONHAP News

En ce troisième vendredi du mois d’octobre, le temps est nuageux au réveil au pays du Matin clair, et il n’ira pas en s’arrangeant. Si quelques éclaircies sont prévues dans la matinée, c’est de la pluie qui est attendue sur tout le territoire dans la seconde partie de journée. Des restes de précipitations sont à prévoir également pour demain matin, mais le ciel devrait se découvrir dans l’après-midi. Le soleil fera alors son grand retour dimanche, ou du moins dans toute la moitié ouest. Dans le reste du territoire, pas de pluie à prévoir mais de la grisaille.Pour ce vendredi, les températures matinales varient autour de 13°C à Séoul, 15°C à Busan et 18°C à Jeju, tandis que Daejeon et Chuncheon oscillent entre 12°C et 14°C. Dans l’après-midi, il fera 19°C dans la capitale, et jusqu’à 25°C sur la côte sud avec une maximale de 27°C pour Jeju. Dans le reste du territoire, le mercure oscillera entre 20 et 22°C.Samedi, Météo Corée prévoit des températures le matin autour de 12°C à Séoul et 16°C à Busan, et des pics de 24°C à 26°C l'après-midi dans le sud du pays avec une minimale de 17°C à Chuncheon et 21°C dans la grande majorité du reste du territoire.Dimanche, le matin sera frais avec 19°C à Séoul et 13°C à Busan, avant d'atteindre entre 18°C et 20°C l'après-midi. Il fera 15°C à Gangneung, 17°C à Andong et Daegu, 20 dans le Jeolla et 23°C dans les terres insulaires de Jeju.