La demande intérieure montre des signes de reprise modérée pour le 3e mois d'affilée

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a constaté que la demande intérieure montrait des signes de reprise modérée pour le troisième mois consécutif.C'est ce qu'a rapporté le ministère de l'Économie et des Finances dans les « Tendances économiques récentes » publiées aujourd'hui. Selon ces données, les investissements en équipements ont diminué de 5,4 % en août par rapport au mois précédent, après une augmentation de 10,2 % en juillet. La production dans le secteur des services a augmenté de 0,2 % en août, poursuivant une hausse depuis trois mois.En revanche, la consommation de biens et les investissements dans la construction restent en difficulté. La consommation privée a reculé de 0,2 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que les ventes au détail en août ont diminué de 1,3 % par rapport à l'année précédente. De plus, l'indice composite de confiance des consommateurs a chuté en septembre par rapport à août. La production dans le secteur de la construction a également enregistré une baisse en août par rapport au mois précédent. Par ailleurs, les perspectives positives pour les exportations et l'industrie manufacturière se sont légèrement assombries. Il est probable que l'ampleur de la hausse des exportations au quatrième trimestre diminue.Le gouvernement a également noté des incertitudes dans l'économie mondiale. Il a évoqué comme raisons des risques géopolitiques, tels que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, la volatilité des prix des matières premières, ainsi que des préoccupations liées au ralentissement économique dans les principales économies mondiales.