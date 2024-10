Samsung Electronics : leader du classement des 100 meilleures marques globales en 2024

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a occupé la première place parmi les 100 meilleures marques dans le « Global Brand Survey 2024 », publié pour la première fois jeudi par Nikkei Research.Cette enquête a été menée dans huit pays : la Chine, Taïwan, la Thaïlande, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Le géant sud-coréen de l’électronique s'est classé premier au Vietnam, et deuxième en Thaïlande et en Inde. Il était également bien placé aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie. La deuxième place a été occupée par l'allemand Adidas, la troisième par l'américain Apple, la quatrième par le japonais Sony, et la cinquième par l'américain Nike.En plus de Samsung Electronics, trois autres entreprises sud-coréennes figurent dans le top 100 : LG Electronics à la 16e place, Hyundai Motor à la 26e et Lotte à la 65e. Du côté japonais, Sony, Honda, Toyota et Panasonic se sont classés parmi les dix premières. Parmi les entreprises chinoises, le fabricant d'électronique Haier a été le mieux classé, à la 58e place.Nikkei Research a expliqué que l'évaluation de la valeur des marques reposait sur des indicateurs basés sur la puissance de la marque, reflétant la reconnaissance de celle-ci, et sur l'analyse de la contribution de la marque, influençant la décision d'achat des consommateurs.