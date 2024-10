Censure et accusations de fake news : la liberté en ligne en déclin en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'est classée au 21e rang en termes de liberté sur Internet, perdant deux places par rapport à l'année dernière. Ce classement, portant sur 72 pays, a été publié le 16 octobre par l'ONG américaine Freedom House. Le pays du Matin clair a obtenu 66 points sur 100, le plaçant parmi les nations « partiellement libres ».Dans son rapport, l'organisation de promotion des droits de l'Homme a noté que, lors des élections législatives de 2024, le gouvernement sud-coréen et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir, avait dénoncé des médias indépendants critiques à l'égard de l'administration et les avaient placés sur liste noire. Freedom House a également signalé que le président Yoon Suk Yeol et le PPP ont invoqué l'argument des fake news pour justifier leur campagne contre ces médias.L'organisation a également pris pour exemple SNUFactCheck, une plateforme à but non lucratif dédiée à la vérification des faits. Après que le parti au pouvoir l'a accusée de partialité, ses principaux sponsors ont retiré leur soutien, entraînant la suspension récente de ses activités.Au niveau mondial, l'Islande a pris la première place du classement, tandis que la Chine est restée à la dernière place pour la neuvième année consécutive. La Birmanie, où la junte militaire a renforcé la censure en ligne, partage également cette dernière position avec la Chine.