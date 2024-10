JCS : l’exercice Hoguk va se dérouler du 20 octobre au 8 novembre

Photo : YONHAP News

L'état-major interarmées (JCS) a annoncé aujourd'hui qu'il mènerait l’exercice militaire annuel Hoguk 2024 du 20 octobre au 8 novembre.Il s’agit d'une grande manœuvre en plein air, dirigée par le JCS. Cet exercice pratique prend en compte des scénarios de provocations et d'attaques potentielles de l'ennemi, en tenant compte des aspects récents des conflits.Cette année, l'exercice sera élargi par rapport à l'année dernière, avec une augmentation du nombre d'équipements et de participants, incluant les forces terrestres, navales, aériennes et maritimes, ainsi que des unités combinées. Les forces américaines stationnées en Corée du Sud participeront également, afin d'améliorer la capacité d'opérations conjointes et l'interopérabilité.Un responsable militaire a mentionné l'augmentation continue des menaces nord-coréennes, telles que les ballons remplis de déchets, la divulgation d'installations nucléaires et les menaces rhétoriques à l'égard du Sud. Il a ajouté que, dans ce contexte, l'armée sud-coréenne utiliserait cet exercice pour renforcer ses capacités de combat et démontrer sa détermination et sa préparation.