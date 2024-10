Séoul et Washington mènent leur 49e réunion du comité militaire

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont tenu aujourd'hui la 49e réunion du comité militaire (MCM) par visioconférence. Le chef de l’état-major interarmées sud-coréen, Kim Myung-soo, son homologue américain Charles Brown, le chef du Commandement Indo-Pacifique Samuel Paparo, ainsi que le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, y ont participé.Les chefs d'état-major interarmées des deux pays ont discuté du rôle du commandement stratégique sud-coréen récemment créé et ont souligné l'importance de maintenir des liens étroits avec le commandement des forces combinées Corée du Sud-USA pour développer leurs plans opérationnels.Kim Myung-soo a également profité de l'occasion pour critiquer la Corée du Nord, qui qualifie les relations intercoréennes de celles entre deux États hostiles, et qui continue d'envoyer des ballons de déchets en direction du Sud.Séoul et Washington ont déclaré que les provocations de Pyongyang, ainsi que la coopération militaire croissante entre ce dernier et Moscou, intensifient les tensions et les menaces sur la péninsule coréenne, voire à l'échelle mondiale.Les deux alliés ont également estimé que l'exercice militaire trilatéral « Freedom Edge », mené pour la première fois cette année avec le Japon, a considérablement contribué à renforcer la coopération en matière de sécurité entre les trois nations.