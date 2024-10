Le Festival « Seoul Design 2024 » ouvre la voie à l'avenir de l'IA

Photo : YONHAP News

Le festival « Seoul Design 2024 », organisé par la Fondation du Design de Séoul et la ville de Séoul, se déroule du 17 au 27 octobre au Dongdaemun Design Plaza (DDP). Sous le thème « Imagine Tomorrow », il met en lumière l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le monde du design à travers des expositions, des programmes variés et la participation de petites entreprises, artistes et designers. Contrairement aux éditions précédentes, l'accent est davantage mis sur les aspects industriels du design.L'exposition principale, conçue par l'artiste Kang Yi-yeon, invite les visiteurs à réfléchir à leur rôle en tant que fragments de données dans un réseau neuronal artificiel, soulignant leur responsabilité dans la conception de l'avenir de l'IA. Par ailleurs, 14 entreprises, telles que SM Entertainment et LG Uplus, présentent des expositions interactives, renforçant le lien entre l'IA et le design.Du 23 au 26 octobre, les conférences « AI Effects » et « Séoul Design Conference » aborderont les tendances actuelles du design et les applications concrètes de l'IA, tout en offrant un espace de réflexion sur l'avenir du secteur. Un marché de design mettra également en avant des produits ESG et des créations locales.