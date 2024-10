Coopération renforcée : la Corée du Sud participe à la réunion des alliés de l'Otan à Bruxelles

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a participé à la session des alliés et des partenaires de la réunion des ministres de la Défense de l'Otan qui s'est tenue hier à Bruxelles. Cette session a réuni les représentants des 32 pays alliés de l'Otan, ainsi que ceux des quatre nations partenaires de l'Indo-Pacifique (IP4). Ils ont discuté des enjeux de sécurité communs, tels que la guerre en Ukraine et la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie.Le vice-ministre sud-coréen de la Défense, Kim Seon-ho, qui y a assisté, a déclaré que l'invitation des pays IP4 pour la première fois à cette réunion démontre que les conditions de sécurité de l'Atlantique et de l'Indo-Pacifique sont étroitement liées.Le haut fonctionnaire sud-coréen a ensuite affirmé que l'élargissement de la collaboration militaire et les ventes d'armes entre Pyongyang et Moscou représentent une menace directe pour Kyiv, mentionnant que ces deux alliés ont récemment signé un accord de partenariat stratégique global. Il a appelé la communauté internationale à coopérer et à se solidariser pour faire face à cette menace. Dans ce cadre, il a proposé de renforcer le partage stratégique d'informations et d'approfondir la coopération en matière de défense entre l'Otan et les pays IP4.