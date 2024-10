Korea Verband conteste le démantèlement de la statue de la Fille de la Paix à Berlin

Photo : YONHAP News

Korea Verband, une organisation citoyenne coréenne basée en Allemagne, a déposé une requête pour suspendre l’ordre de démantèlement de la statue d’une fille de la paix émise par les autorités administratives de l’arrondissement de Mitte à Berlin.Le groupe civil coréen a annoncé le 15 octobre qu'il avait déposé une demande auprès du tribunal administratif de Berlin afin de bloquer l’ordre de démanteler la statue d’ici au 31 octobre.Dans sa requête, l’association a réfuté l’argument des autorités selon lequel les œuvres d’art temporaires bénéficient d’une autorisation maximale de deux ans, en soulignant que d’autres installations avaient bénéficié d’exceptions similaires.Installée en septembre 2020, la statue avait été maintenue pour deux ans supplémentaires par tolérance de l’administration, ce qui équivaut de fait à une extension de l’autorisation. L’association estime que l’ordre de démantèlement est incohérent avec les pratiques précédentes et qu'aucun motif ne justifie un retrait immédiat après deux ans de tolérance.L’organisation a également critiqué le manque de considération pour les programmes éducatifs liés à la statue, qui représente les victimes coréennes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pour le musée adjacent sur les « femmes de réconfort », et pour le soutien des habitants du quartier. Elle considère que cet ordre constitue une atteinte à la liberté artistique et associative, causant un préjudice à ses activités.L’administration de Mitte a justifié son ordre en invoquant la loi fédérale sur la circulation routière et la législation municipale berlinoise sur l’usage des voies publiques. Elle a également affirmé que la présence de la statue pourrait nuire à certains intérêts diplomatiques particuliers du gouvernement fédéral et de la ville de Berlin, sans toutefois fournir de détails précis.Les deux parties avaient discuté le 24 septembre d’une éventuelle relocalisation de la statue sur une propriété privée, mais aucune entente n’a été trouvée. Korea Verband a expliqué qu’il ne pouvait pas s’engager à déplacer la statue sans que des propositions précises de nouveaux sites soient d'abord présentées