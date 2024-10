Le gouvernement exhorte les missionnaires sud-coréens à quitter le Liban et Israël

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a organisé hier une réunion pour assurer la sécurité des missionnaires à l'étranger et sensibiliser les associations concernées à ce sujet. Cet événement a rassemblé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Centre intégré de renseignements sur le terrorisme, ainsi qu'une dizaine d'organisations missionnaires.Hong Seok-in, le représentant gouvernemental en charge de la protection des ressortissants à l'étranger, a souligné que l'instabilité persiste dans les régions du Moyen-Orient, appelant les associations missionnaires à rester plus vigilantes concernant la gestion de la sécurité de leurs membres envoyés sur le terrain.En particulier, il a préconisé aux missionnaires résidant au Liban et en Israël de quitter ces pays dans les plus brefs délais, en raison de l'escalade récente du conflit armé entre Israël et le Hezbollah. Actuellement, près de 30 sud-Coréens se trouvent au Liban et environ 460 en Israël, dont une grande partie est dépêchée à des fins de propagation de la foi.