Pyongyang déploie 12 000 soldats en Ukraine, Yongsan réagit

Photo : YONHAP News

L'Agence nationale de renseignement (NIS) a révélé que la Corée du Nord avait pris la décision de déployer massivement des troupes pour soutenir la Russie dans la guerre en Ukraine. Elle aurait également déjà commencé à déplacer ses soldats.Aujourd'hui, le 18 octobre, le NIS a déclaré : « Nous avons confirmé que la Corée du Nord a récemment décidé d'envoyer 12 000 soldats, répartis en quatre brigades des forces spéciales, sur le théâtre de la guerre en Ukraine ».C'est la première fois que la Corée du Nord déploie des forces terrestres aussi importantes à l'étranger. Une source des renseignements a également précisé que les mouvements des troupes nord-coréennes avait déjà commencé en Europe de l'est.Après cette découverte, les réactions de l'exécutif au sud du 38e parallèle ne se sont pas faites attendre : Yoon Suk Yeol a présidé une réunion de sécurité d’urgence cet après-midi au bureau présidentiel de Yongsan.Objectif : évaluer l’impact sur la sécurité nationale de la participation de l’armée nord-coréenne à ce conflit et discuter des mesures de réponse. Des représentants clés du Bureau de sécurité nationale, du ministère de la Défense et de le NIS y ont participé.Les intervenants ont partagé des informations sur les récents déplacements des troupes nord-coréennes en Russie et leur soutien à l’effort de guerre. Ils ont également convenu que la collaboration Moscou-Pyongyang, concrétisée par ce déploiement, constituait une menace sérieuse pour la sécurité, non seulement de la Corée du Sud, mais aussi du monde en général.Tous ont décidé de ne pas rester passifs face à cette situation et de mobiliser, en coopération avec la communauté internationale, tous les moyens disponibles pour y faire face.