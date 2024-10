Déploiement nord-coréen en Ukraine : 1 500 soldats déjà arrivés en Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a décidé d’envoyer un contingent massif de soldats pour soutenir la Russie dans la guerre en Ukraine, avec une partie déjà en route ou arrivée sur le territoire russe. Cette intervention marque une première historique pour l'armée nord-coréenne à une telle échelle, suscitant de vives inquiétudes sur son impact potentiel sur la sécurité, non seulement en Asie de l'Est mais aussi au niveau mondial.Le 18 octobre, le Service national de renseignement sud-coréen (NIS) a confirmé que des troupes nord-coréennes avaient été transportées vers la Russie entre le 8 et le 13 octobre, via des navires de transport de la marine russe. « Nous avons vérifié que des soldats nord-coréens ont commencé à participer au conflit », a déclaré le NIS.Selon l'agence de renseignements, un premier groupe de 1 500 soldats a été transféré de zones proches de Chongjin, Hamhung et Musudan, en Corée du Nord. Ils ont été transportés à Vladivostok à bord de quatre navires de débarquement et trois frégates appartenant à la flotte du Pacifique russe. Et les prédictions annoncent une deuxième opération de transport à venir.Des sources renseignées estiment que la Corée du Nord pourrait envoyer environ 12 000 soldats issus de quatre brigades relevant du 11e Corps d’opérations spéciales, connu sous le nom de « Corps Tempête ». Les troupes déployées sont actuellement dispersées dans plusieurs régions de l'Extrême-Orient russe, notamment Vladivostok, Oussouriisk, Khabarovsk et Blagovechtchensk. Après leur formation d'adaptation, elles seront envoyées sur le front ukrainien.Ces soldats ont reçu des uniformes et des armes de fabrication russe, ainsi que de fausses pièces d'identité les faisant passer pour des habitants des régions de Yakoutie et de Bouriatie, afin de dissimuler leur implication dans le conflit.Cette intervention militaire nord-coréenne semble s'inscrire dans le cadre du traité de partenariat stratégique global conclu en juin entre Pyongyang et Moscou. L’article 4 de ce traité stipule que, si l’un des deux pays entre en guerre, l’autre doit lui fournir une assistance militaire conformément à la Charte des Nations Unies et aux lois nationales respectives.