Météo : de la fraîcheur le matin, des températures agréables l'après-midi

En cet avant dernier lundi du mois d'octobre, la météo en Corée du Sud sera en grande partie ensoleillée, avec quelques passages nuageux dans les régions côtières du sud, notamment à Busan et sur l'île de Jeju. Quelques précipitations pourraient survenir dans l'après-midi dans le sud, et des vents modérés soient attendus, notamment dans les régions côtières.En ce qui concerne les températures matinales, Séoul enregistre 11°C, tandis que Busan affiche 22°C. À Jeju, les températures atteignent 21°C au petit matin. Dans les villes plus intérieures, comme Daejeon, le thermomètre indique 14°C, et à Chuncheon, il fait 11°C, sous un ciel dégagé mais frais.L'après-midi verra une hausse des températures, avec 19°C à Séoul, 26°C à Busan et jusqu'à 27°C sur l'île de Jeju. À Gangneung, la température atteindra 25°C, et dans les régions plus fraîches comme Chuncheon, les maximales seront autour de 23°C.