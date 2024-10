Vladivostok accueille 1 500 soldats nord-coréens : Moscou reste silencieux

Photo : YONHAP News

Le 18 octobre, le Service national de renseignement sud-coréen (NIS) a confirmé que la Corée du Nord avait décidé d'envoyer un contingent massif de soldats pour soutenir la Russie dans la guerre en Ukraine, et qu'un premier groupe de 1 500 soldats avait déjà été transporté à Vladivostok.Cependant, jusqu'à présent, aucune réaction de Moscou n'a été enregistrée, et aucune des agences de presse russes, dont TASS et RIA Novosti, n'a rapporté cette révélation.Seuls quelques médias indépendants, tels que le site internet Meduza et la chaîne d'information sur Telegram, ont relayé cette information.Début octobre, Moscou avait déjà qualifié de « fake news » l'éventuel envoi de troupes nord-coréennes en Russie, information divulguée par la presse ukrainienne. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a ainsi déclaré le 10 octobre que « cela ressemblait à une fausse nouvelle. »Peskov n'a pas tenu le point de presse quotidien vendredi dernier.