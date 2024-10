Départ à la retraite à 66 ans pour les employés du ministère de l'Administration publique

Photo : KBS News

En Corée du Sud, l'âge légal de départ à la retraite sera reculé de 60 ans à 65 ans pour les fonctionnaires du ministère de l'Administration publique et de la Sécurité, ainsi que pour les employés des organes affiliés à cette administration. C'est ce qui a été annoncé hier.Cette nouvelle règle s'applique à tous ceux qui sont embauchés par le ministère et ses institutions annexes sous contrat à durée indéterminée. Il s'agit de 3 800 personnes au total, dont la plupart sont chargées du nettoyage et de l'entretien des immeubles des complexes gouvernementaux de Séoul et de Sejong, entre autres.Plus précisément, l'âge de départ à la retraite sera reporté à 63 ans pour les employés nés en 1964 et à 64 ans pour ceux nés entre 1965 et 1968. Ceux qui sont nés à partir de 1969 pourront travailler jusqu'à 65 ans.De plus, un an de congé rémunéré pour le traitement de l'infertilité sera accordé, avec une possibilité de prolongement d'un an. Trois ans de congé parental au maximum seront également possibles pour les grossesses ou pour les parents d'un enfant âgé de moins de huit ans.