Exportations : recul sur les 20 premiers jours d'octobre

Photo : YONHAP News

Selon les chiffres rendus publics aujourd'hui par le Service des douanes coréennes (KCS), les expéditions sud-coréennes ont atteint 32 milliards 766 millions de dollars sur les 20 premiers jours de ce mois, soit un recul de 2,9 % en glissement annuel, en raison de la diminution du nombre de jours ouvrables durant cette période. Les exportations journalières ont donc évolué de 1 %.Les exportations mensuelles sont en hausse continue depuis douze mois.Par produit, les ventes à l'étranger des semi-conducteurs sud-coréens ont bondi de 36,1 %, poursuivant une progression de plus de 10 % dans ce secteur depuis novembre dernier. Les périphériques d'ordinateur ont augmenté de 15,6 %.En revanche, les produits pétroliers et les appareils de communication mobile font partie des catégories dont la performance est en berne, avec un recul de 40 % et de 21,7 %, respectivement. Les ventes à l'étranger de voitures, de produits sidérurgiques et de navires ont également diminué, chacune de 3,3, 5,5 et 16,2 %.Par destination, la Chine (1,2 %), le Vietnam (1,1 %) et Taïwan (90 %) ont acheté davantage de produits sud-coréens, contrairement aux États-Unis (-2,6 %), à l'Union européenne (-8,9 %) et au Japon (-12,6 %).Quant aux importations, elles se sont établies pour la même période à 33 milliards 775 millions de dollars, soit une baisse de 10,1 % sur un an.La diminution a concerné le pétrole brut (-25,5 %), les produits pétroliers (-13,2 %) et les machines (-9,1 %). En revanche, les importations de semi-conducteurs (0,8 %), de gaz (9,7 %) et d'équipements de fabrication de puces (31,3 %) ont augmenté.La balance commerciale est donc déficitaire de 1 milliard 8 millions de dollars, alors qu'elle était excédentaire de 770 millions de dollars sur les 20 premiers jours du mois dernier. La balance commerciale mensuelle excédentaire s'est poursuivie jusqu'à septembre dernier, pour une durée de seize mois.