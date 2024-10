Séoul convoque l’ambassadeur russe pour protester contre l’acceptation de soldats nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur russe. En sortant vers 14h du bâtiment du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Guéorgui Zinoviev a informé l'agence de presse Yonhap qu'il avait rencontré le premier vice-ministre.Selon le ministère, Kim Hong-kyun a transmis au diplomate russe la position ferme de Séoul face à l’arrivée de troupes spéciales nord-coréennes à Moscou, et a appelé à leur retrait immédiat et à la cessation de cette coopération. Il a affirmé que le rapprochement militaire entre les deux pays, qui allait au-delà du simple transfert de matériel militaire, menaçait non seulement la Corée du Sud, mais aussi la communauté internationale. Et de souligner qu’il s’agit d’une violation de plusieurs résolutions du conseil de sécurité, ainsi que de la Charte de l’Onu. Le haut officiel sud-coréen a averti que Séoul mobiliserait tous les moyens possibles, et, ce avec la communauté internationale, pour répondre à tout acte menaçant ses intérêts essentiels en matière de sécurité.Les critiques fusent également parmi les politiciens sud-coréens. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a qualifié l'envoi de militaires nord-coréens en Russie de « défi majeur au droit international et à l'ordre de sécurité ». Le chef du groupe parlementaire, Choo Kyung-ho, a averti que si Moscou fournissait à Pyongyang des technologies militaires cruciales, telles que celles liées à la rentrée atmosphérique des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), cela constituerait une grave menace. Il a également évoqué la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à obtenir le statut d'État doté de l'arme nucléaire et intervienne en cas de conflit sur la péninsule coréenne.Le Minjoo, principal parti de l'opposition, a également condamné le soutien de la Corée du Nord à la Russie, tout en précisant qu'il ne faudrait pas pour autant considérer cette dernière comme un ennemi. Les deux principaux partis politiques sud-coréens devraient adopter une résolution commune appelant à la cessation de l'envoi de soldats nord-coréens en Russie.