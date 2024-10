Nord-Coréens en Russie : Zelensky appelle la communauté internationale à réagir plus fermement

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé hier la communauté internationale à réagir plus fermement face à la Corée du Nord.Selon Reuters, Zelensky a déclaré, dans un discours en ligne, qu’il ne manquait pas de preuves indiquant que Pyongyang envoyait en Russie non seulement du matériel, mais aussi des soldats qui seraient déployés sur le champ de bataille. Il a ensuite remercié les dirigeants de ne pas fermer les yeux sur la coopération entre les deux pays et d’en parler ouvertement. Et d'ajouter s'attendre à ce que ses partenaires y répondre de manière plus normale, plus franche et plus stricte.Il a également qualifié le soutien de la Corée du Nord de « participation de fait d'un autre pays à la guerre contre l'Ukraine » et a averti que toute implication supplémentaire de Pyongyang serait nuisible à tous.Zelensky a poursuivi en affirmant : « Si la Corée du Nord acquiert des compétences en matière de guerre moderne, cela pourrait malheureusement accroître considérablement l'instabilité et les menaces ».