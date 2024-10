Yoon Suk Yeol demande de punir sévèrement les crimes liés à la vie de la population

Photo : YONHAP News

Le président de République a souligné la nécessité de punir sévèrement les crimes qui causent de la souffrance aux citoyens.Lors d’une cérémonie commémorant la Journée de la police nationale, organisée aujourd’hui, Yoon Suk Yeol a déclaré que de nouvelles menaces, telles que les attaques aléatoires, la drogue et les cyberjeux, menaçaient l’avenir du pays. La liste est plus longue, selon lui, si l’on y ajoute d’autres comme les crimes réalisés avec l’intelligence artificielle (IA) et la technologie de deepfake.Le numéro un a ordonné aux policiers de se développer plus rapidement et plus activement pour répondre aux nouveaux types de menaces. Il a concrétisé ses demandes, en leur demandant de développer un système de détection de deepfake et coopérer avec les institutions concernées pour éradiquer les cybercrimes sexuels. Et d’ajouter que, quant aux crimes visant les personnes vulnérables, comme le stalking, la violence domestique et la maltraitance infantile, il faudrait appliquer strictement les lois dès le début pour dissuader les intentions criminelles.Le chef de l’Etat a promis, de son côté, un soutien plus actif à la hauteur de la vocation et du dévouement des policiers.