Mark Rutte : le déploiement nord-coréen entraînerait une escalade majeure

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le secrétaire général de l’OTAN a déclaré que « le déploiement de troupes nord-coréennes pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine constituerait une escalade majeure des tensions ».Mark Rutte a fait cette déclaration via les réseaux sociaux, précisant qu’il avait eu un échange téléphonique avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le 21 octobre.Rutte a ajouté que la conversation avait également porté sur le partenariat étroit entre l’OTAN et la Corée du Sud, la coopération dans le domaine de la défense, ainsi que les questions de sécurité interconnectées entre l’Atlantique et l’Indo-Pacifique.Cet échange intervient après l’annonce du Service national de renseignement sud-coréen (NIS) selon laquelle la Corée du Nord aurait décidé d’envoyer 12 000 soldats en Russie. Il semble que ce soit la première fois qu’une discussion directe ait lieu depuis cette annonce.Rutte avait déjà déclaré le 18 octobre, après la publication du rapport du NIS, que l’OTAN s’efforcerait « d’obtenir toutes les preuves nécessaires concernant ce déploiement » et qu’il « restait en contact étroit avec tous ses partenaires, y compris la Corée du Sud ».Ce jour-là, il avait également souligné que « la participation de soldats nord-coréens au conflit n’a pas encore été confirmée », mais il a précisé que cette position pourrait évoluer en fonction des preuves obtenues.