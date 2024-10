Photo : KBS News

En cette avant dernier mardi du mois d’octobre, la météo est maussade au pays du Matin clair. En effet, au nord comme au sud, à l’est comme à l’ouest, la grisaille domine et des précipitations sont attendues tout au long de la journée dans la majorité des régions.En ce qui concerne les températures, ce matin sur le chemin du travail il fait 15°C à Séoul et à Suwon. Dans les terres, il fait entre 15 et 17°C mais dans le sud, le mercure grimpe jusqu’à 19°C à Busan et Mokpo et même jusqu’à 23°C dans les territoires insulaires de Jeju.Dans la seconde partie de journée, il fera 18°C dans la capitale et entre 19 et 21°C dans le reste du pays avec une maximale de 24°C à Busan et Yeosu et jusqu’à 28°C à Jeju.