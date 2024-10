Cho Tae-yul reçoit des familles des sud-Coréens enlevés par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a reçu hier des familles de ses ressortissants enlevés par Pyongyang, des prisonniers de guerre sud-coréens retenus dans le nord de la péninsule après le conflit fratricide, ainsi que celles des transfuges nord-coréens renvoyés de force chez eux.Cho Tae-yul, lui aussi membre d’une famille séparée par la guerre, a affirmé comprendre profondément cette douleur. Et d’ajouter que le gouvernement place la promotion des droits humains au cœur de sa politique nord-coréenne. Et ce, conscient que le règlement de ce dossier est une base importante pour la paix et la réunification de la péninsule divisée.Selon le chef de la diplomatie, l’exécutif ne compte pas ses efforts pour s’assurer le soutien de la communauté internationale en faveur de l’amélioration de la situation humanitaire au nord du 38e parallèle au sein des organisations internationales concernées par la question.Le plus haut diplomate a d’emblée promis de rappeler le sort de ces kidnappés, ces prisonniers de guerre et de ces familles dispersées entre les deux Corées, lors de la prochaine session de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, qui va s’ouvrir le 7 novembre.