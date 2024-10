Photo : YONHAP News

Un total de 76 transfuges nord-coréens, dont 64 femmes, sont arrivés au Sud au troisième trimestre. Soit 36 individus de plus par rapport à la même période de l’an dernier.Cela porte à 181 leur nombre cumulé entre janvier et septembre, et à 34 259 le total. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable du ministère de la Réunification.A l’en croire, la majorité de ces derniers arrivés a demeuré pendant longtemps dans un Etat tiers, après avoir fui leur pays.