Tourisme médical : de la publicité multilingue bientôt dans les zones spécialisées

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a approuvé aujourd'hui, lors de la réunion du cabinet, une modification partielle de la loi sur les zones spéciales régionales, permettant la publicité médicale en langues étrangères dans les aires de tourisme médical. Cette mesure a été mise en place pour dynamiser ce secteur pour les étrangers. Elle autorise les entreprises respectant certains critères définis par décret présidentiel à diffuser des publicités médicales dans différentes langues au sein de ces zones.L'objectif de cette modification est de faciliter l'accès des patients étrangers aux services médicaux, rendant leur expérience plus pratique. Selon le ministère des PME et des Startups, cela devrait entraîner une augmentation des revenus du secteur médical ainsi qu'une croissance de l'emploi. Jusqu'à présent, la publicité en langues étrangères pour attirer des patients était limitée à certains lieux spécifiques tels que les aéroports et les ports.Actuellement, la Corée du Sud compte quatre zones désignées comme spécialisées dans le tourisme médical : la zone Miracle Medi dans l'arrondissement de Gangseo à Séoul ainsi que la zone Smart Medical à Yeongdeungpo, la zone Global High Medi-Hub dans l'arrondissement de Seo à Busan ; et la zone Medcity Global dans celui de Jung et de Suseong à Daegu.