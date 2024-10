Echange téléphonique entre Yoon Suk Yeol et le patron de l’Otan

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol s’est entretenu hier après-midi avec le nouveau patron de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), Mark Rutte, à la demande de celui-ci. Les deux hommes ont alors partagé l’information sur le déploiement des troupes nord-coréennes en Russie et échangé aussi sur les moyens d’y faire face.Le président de la République a précisé que le régime communiste avait fini par décider d’envoyer aussi à Moscou des unités d’élite, en plus de lui livrer des armes létales. Et d’ajouter que le renseignement de son pays avait confirmé que quelque 1 500 soldats des forces spéciales nord-coréennes étaient déjà à l’entraînement en Russie.Le dirigeant a ensuite martelé que son gouvernement ne resterait jamais les bras croisés devant le rapprochement militaire nord-coréano-russe. Selon lui, cette coopération imprudente et l’invasion russe de l’Ukraine illustrent bien que la sécurité en Indopacifique et celle dans l’Atlantique sont indivisiblement liées. Elles ébranlent en même temps l’ordre international, fondé sur des règles et menacent la paix dans la péninsule comme dans le monde.Le chef de l’Etat a également promis de prendre des mesures nécessaires en fonction de chaque étape de la collaboration militaire Pyongyang-Moscou. Et de souhaiter travailler dans ce processus avec l’Alliance atlantique et ses Etats membres. Il en a profité pour appeler l’Otan à accélérer ses démarches pour que son pays accède au plus vite à son système de recueil et d'exploitation des informations du champ de bataille (BICES).Pour sa part, Mark Rutte a fait part de sa profonde préoccupation concernant le déploiement de soldats nord-coréens sur le front ukrainien aux côtés des forces russes. Il a souligné que son organisation était prête à coopérer avec Séoul.A ce propos, l’ex-Premier ministre néerlandais a demandé au président Yoon de dépêcher à l’Otan une délégation pour échanger des informations détaillées. Il a aussi espéré renforcer la coopération trilatérale avec Kyiv en matière d’armement et le dialogue sécuritaire.