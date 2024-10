Hyundai entre en bourse en Inde avec une levée de fonds de 4 500 milliards de wons

Photo : YONHAP News

La filiale indienne de Hyundai Motor a réalisé la plus grande introduction en bourse de l’histoire du marché indien.Hyundai a organisé, aujourd'hui, une cérémonie à la Bourse nationale de Bombay (NSE) pour célébrer l'introduction de sa filiale indienne sur le marché boursier local.À la cérémonie étaient présents, entre autres, le président Chung Eui-sun et Tarun Garg, directeur des opérations pour la région Inde. Des représentants de la Bourse du pays étaient également présents.Le prix d'introduction des actions de la filiale a été fixé à 1 960 roupies par action, environ 32 000 wons ou 20 euros. La demande d'actions allouées lors de la souscription a atteint 2,39 fois le nombre d'actions disponibles. Le montant total de la levée de fonds s'élève à environ 4 500 milliards de wons, soit environ 3 milliards d’euros. .Lors de l’événement, le président Chung a personnellement frappé la cloche pour marquer l'entrée en bourse.Dans son discours lors de la cérémonie, il a déclaré : « La filiale indienne de Hyundai s'est ancrée en Inde depuis son implantation, et elle continuera d'adopter les plus hauts standards de gouvernance, en prenant des décisions prudentes, transparentes et opportunes via son conseil d'administration. Nous resterons également engagés dans la localisation à travers l'esprit de coopération et de croissance partagée ».