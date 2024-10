Séoul examine l’envoi d’une équipe de survaillance en Ukraine

Photo : YONHAP News

Séoul étudie la possibilité d’envoyer en Ukraine une équipe de surveillance. Avec pour objectif d’explorer la tactique et les capacités de combat des troupes nord-coréennes déployées pour soutenir Moscou dans sa guerre contre Kyiv. C’est ce qu’on a appris aujourd’hui d’une source gouvernementale.Si tel est le cas, l’équipe en question serait composée de soldats et d’employés militaires, qui étudient les stratégies de l’ennemi. Elle pourrait aussi comprendre des agents chargés d’interroger les jeunes nord-coréens faits prisonniers ou qui désertent.Le gouvernement de Séoul croit que les opérations et les tactiques des unités d’élite du Nord pourront être utiles pour élaborer celles de défense de l’armée sud-coréenne.Dans le même temps, l’administration de Yoon Suk Yeol envisage les livraisons à l’Ukraine de nouveaux matériels militaires et armes, et ce, en trois étapes, à savoir les matériels non létaux, les armes de défense et celles létales par l’intermédiaire d’un Etat tiers. Jusqu’à présent, le pays du Matin clair ne lui avait encore jamais envoyé d’armes létales.Kyiv, lui, semble souhaiter recevoir des systèmes de défense antiaérienne de la Corée du Sud, dotée de missiles sol-air de type Cheongung.