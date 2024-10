Guerre en Ukraine : Séoul appelle au retrait immédiat des soldats nord-coréens

Photo : YONHAP News

Séoul hausse le ton contre le déploiement des troupes nord-coréennes en Russie. En effet, il a appelé à leur retrait immédiat. L’administration de Yoon Suk Yeol en a fait part après une nouvelle réunion de son Conseil de sécurité nationale (NSC), tenue aujourd’hui.Lors d’un briefing donné à l’issue de cette conférence, le numéro deux du NCS a précisé que le gouvernement ne resterait pas indifférent à la « connivence militaire » entre Pyongyang et Moscou, si celle-ci se poursuit, et qu’il y réagirait avec fermeté. Sans oublier l’application des mesures de réponse, étape par étape, en suivant l’évolution de la coopération russo-nord-coréenne.Kim Tae-hyo a également annoncé que dans ce processus, son pays travaillerait en étroite collaboration avec ses alliés et partenaires afin que des mesures fortes et efficaces soient mises à exécution.Selon le premier conseiller adjoint à la sécurité nationale, le gouvernement va se préparer à la possibilité que le rapprochement militaire entre les deux Etats parias représente une menace sérieuse pour la sécurité de la Corée du Sud. Pour cela, un scénario en ce sens sera examiné.Toujours d’après Kim, les participants à la réunion d’aujourd’hui ont condamné, d’une seule voix, l’envoi des armes et des militaires nord-coréens à la Russie. Ils ont alors dénoncé « une grave menace pour la sécurité nationale ainsi que pour le monde, et une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu interdisant toute coopération militaire avec le régime de Kim Jong-un ».