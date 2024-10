Les exportations ont le vent en poupe

Photo : YONHAP News

Les exportations poursuivent leur croissance « positive » tous les mois depuis octobre 2023. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce, lors d’une conférence tenue aujourd’hui.A l’en croire, le montant cumulé des expéditions entre janvier et septembre a atteint 508,7 milliards de dollars. Soit une hausse de 9,6 % par rapport à la même période de l’an dernier. La balance commerciale reste, elle aussi, excédentaire pour le 16e mois consécutif.Les semi-conducteurs ont été les produits les plus vendus. Parmi ces puces électroniques, les mémoires HBM utilisées pour le développement d'applications d'intelligence artificielle générative. Les expéditions de la filière, toutes confondues, ont totalisé 102,4 milliards de dollars pendant les neuf premiers mois de l’année. Et celles d’automobiles ont, quant à elles, battu leur record historique. Leur montant s’est élevé à 52,9 milliards de dollars.