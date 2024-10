Météo : un matin sous les nuages, un après-midi sous le soleil

Photo : YONHAP News

En cette avant dernier mercredi du mois d’octobre, la météo du matin est maussade au pays du Matin clair. En effet, au nord comme au sud, à l’est comme à l’ouest, la grisaille domine et des précipitations sont attendues dans la première moitié de journée. L’après-midi, en revanche, le temps se découvrira et il fera beau dans tout le pays.En ce qui concerne les températures, ce matin sur le chemin du travail il fait 11°C à Séoul et à Suwon. Dans les terres, il fait entre 15 et 17°C et dans le sud, le mercure ne grimpe pas autant que les derniers jours, jusqu’à 16°C à Busan et Mokpo et jusqu’à 27°C dans les territoires insulaires de Jeju.Dans la seconde partie de journée, il fera 16°C dans la capitale et entre 17 et 19°C dans le reste du pays avec une maximale de 22°C à Busan et Yeosu et jusqu’à 23°C à Jeju.