Guerre en Ukraine : deux brigades nord-coréennes de 6 000 soldats en formation selon Zelensky

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, mardi, avoir obtenu des informations selon lesquelles deux brigades composées de 6 000 soldats nord-coréens chacune seraient actuellement en formation pour soutenir l'armée russe. Il a affirmé avoir reçu ces rapports de la part, notamment, du commandant en chef de forces armées de son pays.Ces propos correspondent à ce qu'a récemment annoncé le service sud-coréen du renseignement. En effet, le NIS a affirmé, le 18 octobre, que la Corée du Nord avait décidé d'envoyer jusqu'à 12 000 soldats pour aider Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine.La veille, Zelensky avait déclaré que Pyongyang préparait quelque 10 000 militaires à déployer pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine.Interrogé hier par des journalistes sur les raisons du soutien militaire nord-coréen à la Russie, le président ukrainien a répondu : « C'est pour l'argent ». Il a ajouté que la Corée du Nord souffrait d'une extrême pauvreté et que ce serait pour surmonter cette situation qu'elle enverrait ses citoyens sur le front. Le leader ukrainien a également estimé que la conduite des opérations par l'armée russe avec des troupes nord-coréennes serait compliquée en raison des difficultés liées à la langue.Enfin, Volodymyr Zelensky a fait noter que la Russie traitait ce sujet avec précaution pour éviter une réaction virulente de la Chine et que l'Union européenne et les Etats-Unis faisaient également preuve de prudence. Avant d'ajouter que son pays émettait toutefois des avertissements, sachant que cette situation représentait un danger pour lui.