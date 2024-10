Manuels scolaires IA : manque de personnel qualifié pour la maintenance numérique

Photo : YONHAP News

Les manuels numériques basés sur l'intelligence artificielle (IA) seront introduits dans les établissements scolaires sud-coréens à partir de mars prochain. Or, la préparation au déploiement de ces nouveaux outils reste insuffisante. C'est ce que révèlent les documents récemment soumis par les 17 rectorats d'académie du pays au président de la commission parlementaire de l'éducation, Kim Young-ho, député du Minjoo.Ces documents pointent notamment le manque de personnel qualifié pour la maintenance des dispositifs numériques. Actuellement, 3 977 705 machines numériques au total sont utilisées dans les écoles primaires, collèges et lycées à travers le pays. Mais le nombre total d'agents dédiés à leur gestion ne s'élève qu'à 823. Parmi eux, 67 ont affectés aux centres d'appel et seuls 756 sont chargés de leur maintenance technique. Autrement dit, un technicien prend en charge pas moins de 5 262 machines en moyenne.La situation est plus grave dans certaines régions que dans d'autres. Par exemple, dans la ville de Daejeon où 155 572 équipements numériques sont en service dans les écoles, seulement 4 techniciens sont disponibles, ce qui correspond à 38 893 machines par personne. En raison de cette pénurie de personnel qualifié, il arrive que des enseignants s'improvisent réparateurs d'équipements numériques.Le député Kim a averti que, si rien n'est fait pour remédier à ce manque, l'introduction de manuels numériques ne fera qu'aggraver la charge de travail et le stress des enseignants.