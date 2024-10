Kim Jong-un inspecte des bases de missiles stratégiques

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a visité des bases de missiles stratégiques à environ deux semaines de l’élection présidentielle américaine. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA, sans préciser la date exacte de l’inspection.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, Kim Jong-un a examiné les fonctions et les capacités des établissements de tir, ainsi que l’état de préparation opérationnelle de la dissuasion stratégique, qui est directement lié à la sécurité du pays.L’homme fort de Pyongyang a déclaré que la menace, posée par les moyens nucléaires stratégiques des Etats-Unis, pesait de plus en plus sur la sécurité de son régime. Et d’ajouter que celles à long terme exigent de consolider la force de dissuasion et d’adopter une posture de réponse complète des forces nucléaires.Kim III a aussi souligné l’importance de moderniser et fortifier toutes les bases militaires afin que celles-ci puissent contre-attaquer les ennemis en toutes circonstances.