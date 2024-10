Lee Jae-myung souligne la nécessité de restaurer le monde politique du pays

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, la première formation de l’opposition, a exprimé, ce matin, son regret quant à la réunion avec le président de la République, Yoon Suk Yeol, et le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Han Dong-hoon.Lors d’un rassemblement du Conseil suprême de son parti, à l’Assemblée nationale, Lee Jae-myung a insisté sur la nécessité de restaurer le monde politique du pays. Avant d’ajouter que la politique serait frustrante aux yeux de la population, et que cette dernière la comparait même à une bagarre dans une ruelle.D'ailleurs, le chef du parti de centre-gauche a remis en question la confusion causée par les politiques de l’actuelle administration. Selon lui, les positions du gouvernement oscillent entre deux extrêmes. Lee a rappelé que l’exécutif avait soudain réduit le plafond d’un prêt conçu pour les citoyens n’ayant pas de logement propre avant de revenir sur sa décision. Il a aussi mentionné de la confusion provoquée de la même manière par d’autres questions liées à l'admission des enfants de cinq ans à l'école primaire et à l'exclusion des questions pièges du suneung, l’équivalent du baccalauréat en Corée du Sud.Le représentant du Minjoo a souligné qu’il faudrait être vraiment prudent, lorsqu’on exerçait un pouvoir qui pouvait influencer l’ensemble de la population.