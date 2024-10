Kimjang : le gouvernement et le PPP œuvrent pour stabiliser les prix des principaux ingrédients

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont annoncé aujourd’hui qu’ils augmenteraient l’offre des principaux ingrédients du kimchi. La décision a été prise à l'approche de la saison du kimjang, la préparation du kimchi pour l’hiver dans le pays du Matin clair.Les autorités comptent d’abord faire circuler du stock gouvernemental et des produits issus de cultures contractuelles. Quant au chou, 24 000 tonnes seront fournies par le gouvernement, soit une hausse de 10 % par rapport à l’an dernier. Un autre millier de tonnes sera distribué, de manière flexible, en fonction des conditions du marché. A cela s’ajouteront aussi 9 100 tonnes de navets, 14 % de plus que le volume enregistré un an plus tôt.Le gouvernement et le PPP prévoient également d’allouer un budget pour faire augmenter le taux de réduction des ingrédients du kimchi jusqu’à 50 %. Lors de leur achat dans les grands magasins ou les marchés traditionnels, les consommateurs pourront bénéficier de réductions allant jusqu'à 40 % pour les produits agricoles et jusqu'à 50 % pour ceux de la mer.