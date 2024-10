Londres et Berlin vont signer leur premier accord de défense

Le Royaume-Uni et l’Allemagne se sont mis d’accord pour signer un accord de défense afin de renforcer conjointement leur sécurité nationale face, notamment, à l'accroissement des menaces militaires russes. C'est ce qu'a rapporté mardi la chaîne britannique BBC.Le ministre de la défense britannique, John Healey, et son homologue allemand, Boris Pistorius, doivent signer, ce mercredi à Londres, ce premier accord du genre entre les deux pays, baptisé le « Trinity House Agreement ».Cet accord permettra notamment au géant de la défense allemand Rheinmetall de construire une usine au Royaume-Uni pour fabriquer des canons à partir de 2027. En outre, les avions de surveillance maritime P-8A « Poséidon » de l'armée allemande pourront patrouiller dans la partie nord de l'Atlantique en passant par une base de la Royal Air Force en Ecosse.Par ailleurs, Londres et Berlin coopéreront pour développer de nouvelles armes ayant une portée et une précision supérieures à celles des systèmes de missiles à longue portée actuels, tels que le britannique Storm Shadow ou l'allemand Taurus. Enfin, les deux pays joindront leurs efforts pour défendre le flanc oriental de l'Otan contre les menaces posées par la Russie.