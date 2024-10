La Corée du Nord pourrait tenir 3 mois en cas de guerre

Photo : KBS News

La Corée du Nord se serait procuré des matériels de guerre lui permettant de tenir jusqu’à trois mois en cas de guerre. C’est ce qu’ont révélé aujourd’hui des données fournies par le bureau de renseignements attaché au ministère sud-coréen de la Défense.D’après ces documents, les exportations d’armes vers la Russie auraient un impact limité sur les réserves de guerre de la Corée du Nord. Cependant, si les ventes d’une plus grande quantité d’armement se poursuivaient, cela pourrait affecter en partie l’entraînement de son armée en raison d'une pénurie de munitions.Séoul a estimé qu’il existait environ 200 usines d'armement au nord du 38e parallèle, et que ces dernières étaient capables de produire des armes clés et des munitions, sauf les avions de combat. Il est cependant impossible de les analyser de manière plus précise, puisque ces établissements sont fortifiés sous terre pour assurer leur survie en cas de conflit. Quant aux usines, qui fabriquent les armes censées être exportées vers la Russie, elles tourneraient à plein régime depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine.Selon les autorités militaires sud-coréennes, la Corée du Nord aurait envoyé, jusqu’à présent, au moins 20 000 conteneurs vers la Russie via le port de Najin. Si ces derniers transportaient des obus de 152 mm, ils seraient au total 9,4 millions d’unités.