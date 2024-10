Les naissances augmentent de près de 6 % en août

Photo : KBS News

En août, le nombre de nouveau-nés a augmenté de 5,9 % sur un an, poursuivant ainsi sa tendance haussière pour le deuxième mois consécutif. Selon les chiffres publiés, ce matin, par l'Institut national des statistiques (Kostat), la Corée du Sud a compté 20 098 naissances durant cette période, soit 1 124 de plus par rapport à un an plus tôt. Il s'agit de la progression la plus importante pour un mois d'août depuis 2010.Le nombre de naissances mensuel au pays du Matin clair a continué de baisser en glissement annuel pendant 18 mois de suite depuis octobre 2022, avant d'amorcer une hausse en avril dernier en franchissant la barre des 2 %. Il a légèrement reculé en juin, mais a renoué avec une forte hausse le mois suivant, progressant de 7,9 % sur un an.En cumul sur les huit premiers mois de l'année, on compte 158 011 naissances, soit une diminution de 0,4 % par rapport à la même période de l'an dernier.Quant au nombre de mariages, il a grimpé de 20 % en août sur un an avec 17 527 unions. Il s'agit de l'augmentation la plus importante en glissement annuel depuis l'établissement des statistiques en la matière. Le nombre de divorces, quant à lui, a diminué de 5,5 % par rapport à l'année dernière, avec 7 616 cas.Enfin, le nombre de décès s’est élevé à 32 244 en août, soit une hausse de 5,6 % sur un an. Le solde naturel est donc négatif avec 12 146 morts de plus que de naissances.