Le FMI maintient sa prévision de croissance de l’économie sud-coréenne à 2,5 % pour 2024

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a maintenu ses prévisions de croissance de l’économie sud-coréenne à 2,5 % pour cette année et à 2,2 % pour l'année prochaine. C'est ce qu'il a indiqué dans son dernier rapport annuel sur l’économie mondiale (WEO), publié mardi.L’organisation mondiale estime toujours que le pays du Matin clair terminera cette année avec une croissance de 2,5 % comme sa précédente prévision de juillet dernier. Le chiffre est comparable aux estimations du gouvernement sud-coréen, de la Banque de Corée (BOK) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui étaient respectivement de 2,6 %, 2,4 % et 2,5 %.Le FMI a prévu que la croissance économique mondiale se maintiendrait à 3,2 % cette année. Il a toutefois révisé ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour 2025, attendue désormais à 3,2 % comme en 2024.