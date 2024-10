Le gouvernement renforce son soutien aux jeunes en pause sur le marché de l'emploi

Le gouvernement sud-coréen intensifie ses efforts pour soutenir les jeunes qui ne travaillent pas et ne cherchent pas d'emploi, une catégorie désignée sous le terme de « jeunes en pause ». Le ministre de l'Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, a visité le Centre d'emploi universitaire de l'Université Konkuk pour discuter avec des chercheurs d'emploi et des consultants en emploi. Ce centre, présent dans 121 universités à travers le pays, offre des services de soutien sur mesure pour les étudiants, les diplômés et les jeunes de la région.Depuis août, un projet pilote a été lancé dans huit universités pour identifier et aider les diplômés à trouver un emploi. À Konkuk, un consultant dédié les accompagne individuellement, proposant des conseils personnalisés pour les aider à surmonter les refus lors des candidatures et des entretiens. À partir de l'année prochaine, le gouvernement prévoit de lier les informations des demandeurs de bourses d'études et des données d'emploi afin d'offrir des services ciblés à 60 000 diplômés sans emploi.Kim Moon-soo a exprimé la nécessité de découvrir systématiquement ces jeunes en pause et de créer une base de données pour les soutenir jusqu'à leur emploi. Actuellement, leur nombre a atteint les 400 000 depuis 2022, après avoir augmenté au fil des ans, atteignant 441 000 en 2020. Le ministre a également annoncé un objectif de repérage de 10 000 jeunes sans emploi, même après avoir quitté les programmes d'assistance, et d'initier un soutien ciblé pour les jeunes sortis des écoles professionnelles.