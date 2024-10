Sommet des Brics : Moscou et Pékin réaffirment leurs relations amicales

Photo : KBS News

Les présidents de la Russie et de la Chine ont tenu mardi une réunion bilatérale en marge du sommet des Brics, à Kazan en Russie.Xi Jinping a déclaré que les relations entre les deux nations avaient atteint un niveau sans précédent, et que les changements significatifs sur la scène internationale ne pourraient pas leur nuire. Rappelons qu’à l’annonce du Service national du renseignement (NIS) sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie, l’empire du Milieu avait dit simplement que toutes les parties prenantes devraient faire des efforts pour apaiser les tensions.Le Kremlin a qualifié, de son côté, la rencontre de très franche et constructive, sans donner plus de détails. Vladimir Poutine a proposé à son homologue chinois de continuer à renforcer la coopération bilatérale. Il a aussi souligné avoir vérifié leur accord sur les positions concernant la situation en Ukraine et d’autres questions internationales, ainsi que sur les approches à ces sujets.Le même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé avoir obtenu des informations selon lesquelles deux brigades composées de 6 000 soldats nord-coréens chacune seraient actuellement en formation pour soutenir l'armée russe.