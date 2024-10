Séoul enterre ses lignes ferroviaires pour créer des parcs urbains

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul prévoit de transformer environ 68 km de lignes ferroviaires en surface en parcs publics en les enterrant sous terre. Ce projet vise à créer des espaces verts similaires à la forêt de la ligne de Gyeongui, souvent surnommée « Yeontral Park », qui a été aménagée après l'enfouissement de la ligne Yongsan. Aujourd'hui, Séoul a dévoilé un plan de développement intégrant la création de vastes parcs et la conversion des gares principales, comme Yeongdeungpo et Sinchon, en pôles culturels et commerciaux.Ce projet ambitieux concerne 94 % des lignes ferroviaires de surface de Séoul, soit environ 67,6 km répartis sur 39 gares et couvrant une superficie de 1,22 million de mètres carrés. Les deux principales zones d'enfouissement sont la ligne Gyeongbu (34,7 km) et la ligne Gyeongwon (32,9 km). D'autres lignes, comme la ligne Jungang et la ligne Gyeongchun, feront également partie de cette initiative. L'idée est de convertir les terrains libérés par les voies ferrées en vastes espaces verts.L'investissement estimé pour ce projet s'élève à environ 25 000 milliards de wons, soit près de 17 millions d'euros. Autrefois vecteur de croissance urbaine, le réseau ferroviaire est désormais perçu comme un frein en raison des nuisances sonores, des vibrations et du vieillissement des zones environnantes. La modernisation par l'enfouissement permettra de réhabiliter ces zones en améliorant la qualité de vie des habitants.