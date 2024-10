Unesco : la Corée du Sud va soutenir le prix pour l'Éducation à la citoyenneté mondiale dès 2025

Photo : YONHAP News

Hier, lors de la 220e session du Conseil exécutif de l'Unesco tenue à Paris, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que le « Prix de l'Éducation à la Citoyenneté Mondiale de l'Unesco », soutenu par son gouvernement, a été institué.À partir de 2025, l'institution internationale sélectionnera tous les deux ans des lauréats dans deux catégories : les organisations dirigées par des jeunes, et les individus, institutions ou ONG ayant contribué à la promotion de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Chaque lauréat recevra une récompense de 50 000 dollars.L'éducation à la citoyenneté mondiale vise à former des citoyens capables de comprendre et de mettre en pratique des valeurs universelles telles que la paix, les droits de l'Homme et la diversité culturelle. Elle fait également partie des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.Les lauréats seront sélectionnés sur la base des recommandations d'un jury international composé d'experts indépendants, avec une décision finale prise par le Directeur général de l'Unesco.L'ambassadrice de la Corée du Sud auprès de l'organisation, Park Sang-mi, a déclaré lors de cette session du Conseil exécutif : « Le rôle de l'éducation pour promouvoir le respect et la compréhension des valeurs universelles de l'humanité est plus important que jamais. Le gouvernement continuera à coopérer avec l'Unesco pour promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale ».