NIS : des milliers de soldats nord-coréens envoyés en Russie, environ 10 000 d’ici décembre

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, l’agence sud-coréenne du renseignement (NIS) a rapporté que plus de 3 000 soldats nord-coréens avaient déjà été déployés en Russie, et qu’il était prévu qu’environ 10 000 y soient envoyés, en tout, d’ici décembre.Cette information a été communiquée lors d’une réunion de la commission parlementaire sur le renseignement, où le directeur de l'agence, Cho Tae-yong, a présenté un rapport sur les mouvements des troupes nord-coréennes vers la Russie.Selon le renseignement, environ 1 500 soldats supplémentaires ont rejoint les premiers déploiements effectués entre le 8 et le 13 août, portant le total actuel à environ 3 000. Le député Park Seon-won, membre du Minjoo, le premier parti d'opposition, a déclaré : « Le NIS a présenté des renseignements solides indiquant que près de 10 000 soldats nord-coréens seront déployés, avec un pic attendu en décembre ».Le bureau des renseignements a également signalé que, bien que les soldats nord-coréens soient en bonne condition physique et morale, ils manquent de connaissances en matière de guerre moderne. Et ce, notamment dans les techniques de combat utilisant des drones, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes une fois sur le front.Il a été confirmé que la Russie recrute en grand nombre d'interprètes de coréen, et que des programmes de formation spécifiques sont mis en place pour les soldats venant du nord du 38e parallèle, incluant l’utilisation d’équipements militaires et de drones.En Corée du Nord, les autorités gardent le secret sur ces déploiements militaires, bien que des rumeurs commencent à circuler. Certains témoignages évoquent des familles de soldats sélectionnés qui pleurent leur départ. Le NIS a également découvert que ces dernières sont déplacées et isolées afin d’empêcher toute fuite d’informations et de maintenir un contrôle strict.Le député Lee Seong-gwon, du PPP, le parti au pouvoir, a ajouté que la Russie offrirait vraisemblablement une compensation économique en échange de cette aide militaire. Toutefois, le NIS n’a pas rapporté d’informations concernant d’éventuelles désertions parmi les troupes nord-coréennes déployées en Russie, malgré des rumeurs relayées par des médias locaux.